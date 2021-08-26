Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı
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Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı

Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da gerçekleşen AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da gerçekleşen AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.

Çeşitli toplantı ve ziyaretler için Ankara'ya giden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il olarak Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiyeyi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız, bunun için 2023'ün Haziran ayına kadar gece gündüz çalışacağız. Buradan aldığımız enerjiyle halkın yanında, sahada olacağız" dedi.

Öte yandan Yıldırım, toplantı sonrası, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve geçtiğimiz ay Bilecik Valiliği görevindeyken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atan Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yıldırım, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı - Haberler
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