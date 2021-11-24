Başkan Yıldırım: "2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız" - Haberler
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Başkan Yıldırım: "2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yıldırım:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte sahadaki varlıklarını daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte sahadaki varlıklarını daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Muhammet Karadayı ile birlikte Ankara'da AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde 150'incisi düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız daha da hız kazanacak. Kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahadaki varlığımızı daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Başkan Yıldırım: 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız

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