Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yıkılmaz güven tazeledi

27.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:24
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.

MHP Bulanık İlçe Başkanlığında düzenlenen kongreye MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Zafer Yıkılmaz, delegelerin tüm oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimlerden sonra bir konuşma yapan MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı kararla Türkiye siyasetine damga vurmuş müstesna bir kuruluş olduğunu belirterek, "Bu aziz vatan hepimizindir. Bunun için vatan, bayrak ve millet her şeyimizdir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin partisidir" dedi.

MHP İl Başkanı Osman Yüce ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Kongrelerimiz istişare ve dertleşme amacımızdır. 2023 lider ülke Türkiye'sini hazırlayacak ve 21. asrı Türk asrı yapacak olan büyük kurultayımızın adımlarını atarken, burada sizlerle buluşmak Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile kurucumuz Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kongremiz Bulanık ilçesine hayırlı olsun" diye konuştu. - MUŞ

Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Kemal Ayvaz Halil Sezai Meryem Uzerli
Spor Falcao Erol Bulut Murat Şahin Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Kaza Futbolcu Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yıkılmaz güven tazeledi - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 12:28:12. #1.15#
title