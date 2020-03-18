Başkan Yeni: "Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yok edeceğiz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Yeni: "Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yok edeceğiz" - Haber
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Antalya, Akdeniz, Güncel

Başkan Yeni: "Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yok edeceğiz"

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birlikte mücadele edilerek yok edileceğini bildirdi.

18.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:38
Başkan Yeni:

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birlikte mücadele edilerek yok edileceğini bildirdi.

Yeni, yaptığı yazılı açıklamada, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde devletin verdiği mücadeleye, milletin sağlığı ve ülke geleceği için tam destek verdiklerini belirtti.

Bu süre zarfında kamu kuruluşları ve katma bütçeli idarelerin ilan verme faaliyetlerini durdurmasıyla basın kuruluşlarının sair giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntılar çekebileceğini ifade eden Yeni, şöyle devam etti:

"Böyle sorunlarla karşılaşmamak için hızlı şekilde tedbir alınmasını sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Alınacak tedbirler arasında sigorta primleri ile vergilerden muaf tutulması veya ertelenmesi, faizsiz kredi, yerel yönetimler tarafından yerel basının desteklenmesi yönünde bir tavsiye kararı alınması, çıkacak olan ekonomik destek paket içine mutlaka Anadolu basınının dahil edilmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde medya kuruluşları için hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Guido Senia Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Başkan Yeni: "Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yok edeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:26:59. #1.15#
title