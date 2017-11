Başkan Yemenici Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Başkan Cüneyt Yemenici her ay rutin olarak gerçekleştirilen toplantıyı bu ay Belediye encümen salonunda gerçekleştirdi. Başkan Yemenici, mahalle mahalle istek ve talepleri not alarak ilgili Başkan yardımcılarından gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.



Akçakoca'da yapılan hizmetler ve yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantıda Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "İlk göreve geldiğimiz günden beridir daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi her konuda halkımızın görüşünü alıp istişarede bulunarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada her ay olduğu gibi sayın muhtarlarımızla bir istişare toplantısı yapıyoruz. Çünkü muhtarlar bir mahallenin her türlü sorununu, sıkıntısını bilirler. Halkın ne istediğini, hangi hizmetin nereye nasıl yapılacağı konusunda bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemlidir. Bundan sonra da yapacağımız her hizmette karşılıklı istişarelere devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Başkan Yemenici, muhtarları dinledi. - DÜZCE