Başkan Yemenici'den CHP'ye İadeyi Ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, CHP ilçe kongresi sonrasında göreve gelen Ömer Başar yönetimi kendisine yaptığı ziyaretin ardından iadeyi ziyarette bulundu.

Başkan Cüneyt Yemenici, meclis üyesi arkadaşlarıyla birlikte CHP'ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Akçakoca konuşuldu. Fikir alış verişi yapan heyetler, özellikle Üniversite ve OSB konularında görüşlerini ifade ettiler.

Başkan Yemenici," Üniversite konusunda bölümlerin daha fazla açılarak ilçeye katkılar konusunda daha iyi konuma gelecektir. Ayrıca OSB konusunda ise 2 yıl mahkeme nedeniyle geriden gidiliyor.Ancak OSB kurumu gerçekleşti.Yakın bir sürede inşallah fabrikalarımızı kuracağız"diye konuştu. - DÜZCE