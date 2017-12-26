Başkan Yemenici, CHP İlçe Yönetimini Ağırladı
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yeni göreve başlayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Başar ve parti yöneticilerini makamında ağırladı.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yeni göreve başlayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Başar ve parti yöneticilerini makamında ağırladı.
Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Ömer Başar ve parti yönetimi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile karşılıklı Akçakoca ile ilgili sohbet ettiler, bilgi alışverişinde bulundular.
Başkan Yemenici, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Başar'a ve yönetimine hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulundu. Heyete bu nazik ziyaretlerinden ve sohbetlerinden dolayı da teşekkür etti. - DÜZCE