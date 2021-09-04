Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız
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Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız

Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla'daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımına başladı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla'daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımına başladı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Mağdur ailelerin çocuklarına çanta, defter ve kalem yardımları yapılırken, şehit ve gazi çocukları ile bütün dezavantajlı kesimlerin çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Onları seviyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, uzun bir aradan sonra okula başlayacak çocukların çantasız ve kırtasiye malzemesiz kalmaması için özel bir kampanya başlattı. 'Gelecek Seninle Güzel' sloganıyla başlatılan kampanyaya Tuzla'da yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağışçıların destekleri ile toplanan okul çantaları, defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, beslenme çantası gibi kırtasiye malzemeleri Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüleri tarafından hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılıyor. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ve kırmızı listede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının çantalarına kavuşma anındaki mutlulukları kameralara yansıdı.

"EĞİTİME HAZIR BİR TUZLA İLE EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Pandemi sonrasında okulların açılıyor olması bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın yine yüz yüze eğitimin yapılabileceği bir döneme giriliyor olması, sadece bilgi ile değil sosyalleşmeleri açısından da çok kıymetlidir. Yüz yüze eğitimin başlayacak olması biz yerel yönetimleri de farklı bir şekilde heyecana itti. Hem fiziki şartlar açısından okulların hazırlanması, hem eğitim materyalleri ile beraber eğitimin daha kaliteli bir noktaya getirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar, aynı zamanda bütün çocuklarımızın maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan Gönül Elleri Çarşımızın yapmış olduğu çalışmalar ile eğitime hazır bir Tuzla ile eğitim öğretime başlıyoruz" diye konuştu.

"ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, ONLARI SEVİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yardım meleği gibi çalışan Kadın Kent Gönüllülerimizin hep birlikte yapmış olduğu bir çalışmada, pandemi öncesinde yapmış olduğumuz çanta, defter, kalem ve kıyafet yardımlarının bu dönemde de eğitim materyallerinin yardımı konusunda mağdur ailelerimize destek olacağız. Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminin yeni bir çanta alma heyecanını, maddi durumu iyi olsun olmasın her zaman çocukları heyecanlandırır. Çanta heyecanı ile defter, kalem, boyama kitabı ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayıp başarılı gençlerin yetişmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle mağdur ailelerimizin çocuklarının çanta defter kalem yardımlarımız yapılırken tabi ki şehit ve gazilerimizin çocuklarına ve bütün dezavantajlı kesimlerin çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Onları seviyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız
Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız
Başkan Yazıcı: Mağdur ailelerimize destek olacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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