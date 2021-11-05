Başkan Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi - Haberler
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Başkan Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yazıcı, vatandaşların talep ve önerini dinledi. İş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı'na yönlendirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve korona virüs salgını nedeniyle ara verilen 'Halk Günü' görüşmelerinde Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerilerini dinledi. İş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı'na yönlendirdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen görüşmelere Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Başkan Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi

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