Başkan Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle bayrak töreninde buluşan Başkan Yazıcı, 'Siz dünden daha iyi olmak için her gün yüzlerce bilgi edinmelisiniz. Yüzlerce kitap okumalısınız. Meslekleriniz ile ilgili bilgiler edinmelisiniz. Yüzlerce saat bilgi edinen insanların karşısında başarılı olmak zorundasınız' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 6 Eylül tarihinden itibaren her pazartesi günü, ilçe genelindeki okulların bayrak törenlerine katılarak öğrenciler ile sohbet ediyor. Bu kapsamda Başkan Yazıcı, bugün Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı, tören sonrasında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte soruları cevaplayan Başkan Yazıcı, öğrencilerin gelecek kaygısı yaşamamalarını belirterek, 'En özgür haliniz en bilgili olduğunuz haldir. O bilgili olduğunuz hale gelmediğimiz sürece de biz özgürlük elde edemeyiz' dedi.

'İŞİNİZİ İYİ YAPIN, SAĞLAM YAPIN'

Başkan Yazıcı, 'Ben Anadolu'da doğmuş, İstanbul'a henüz üç yaşındayken 1974 yılında gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Benim babam Almanya'da yetişmiş, kendi işlerini Kartal'da kurmaya çalışırken ben tıbbiyeyi Erzurum'da okudum. Geldim burada klinik açtım. 20 yıl önce siyasete başladım. Ailemde hiç siyaset yapan kimse yoktu. Bizim köyümüzde doktor da yoktu. Klinik açtım, hastanem var. Eşim, doktor. Çocuklarım da okuyorlar. Hiç kimse de elimden tutmadı. Siyasette de bir tane tanıdığım yoktu. AK Parti'nin kuruluş yıllarında Tayyip Bey'i tanıdım o kadar. Bedava peynir ancak fare kapanındadır. Hiçbir şey çalışmadan olmaz. Siz simidi bile iyi satın, sizi bulup alırlar. İşinizi iyi yapın. İşinizi sağlam yapın. Hiç kimse boşta kalmaz' diye konuştu.

'MAZERET YOK, SİZ YETER Kİ ARZU EDİN'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bizim dönemimizdeki değişim ve dönüşüm, onlarca yılda oluyordu. Şimdi bilgi, birkaç saatte eskiyor. Bir bilgi bizim zamanımızda 60-70 günde eskiyor deniyordu, şimdi birkaç saatte bilginin eskidiği bir dünyada yaşıyoruz. Siz dünden daha iyi olmak için her gün yüzlerce bilgi edinmelisiniz. Yüzlerce kitap okumalısınız. Meslekleriniz ile ilgili bilgiler edinmelisiniz. Yüzlerce saat bilgi edinen insanların karşısında başarılı olmak zorundasınız' ifadelerini kullandı.