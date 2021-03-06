Başkan Yazıcı'dan Tuzla'ya stadyum müjdesi
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Başkan Yazıcı'dan Tuzla'ya stadyum müjdesi

06.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:25
Başkan Yazıcı'dan Tuzla'ya stadyum müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tuzla Belediyesi ziyareti sonrasında yaptığı," Tuzla spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak" açıklamasının ardından hızlanan stadyum ve kapalı spor salonu projelerinin görüşmeleri sonuçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tuzla Belediyesi ziyareti sonrasında yaptığı," Tuzla spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak" açıklamasının ardından hızlanan stadyum ve kapalı spor salonu projelerinin görüşmeleri sonuçlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı müjdeli haberi, "Sizlere bu müjdeyi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan bildiriyorum. Tuzla'mızda yapılacak olan bir stadyum ve bir de kapalı spor salonu için protokol imzaladık. İlçemize, Tuzlalılarımıza hayırlı olsun" sözleri ile duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay Tuzla Belediyesi'ni ziyaret ederek Tuzla'da yapılacak olan spor yatırımlarını hakkında bilgi almıştı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı incelemenin ardından "Tuzla hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak" demişti. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından hız kazanan yeni stadyum ve yeni kapalı spor salonu projesi ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yapılan protokol sonrası müjdeli haberi, "Sizlere bu müjdeyi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan bildiriyorum. Tuzlamızda yapılacak olan bir stadyum ve bir de kapalı spor salonu için protokol imzaladık. İlçemize, Tuzlalılarımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza bu kıymetli yatırımlara destekleri için Tuzla halkımız adına teşekkür ediyorum" sözleri duyurdu.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve tuzla halkı adına teşekkür ediyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tuzla'yı ziyareti sırasında Tuzla'da iki proje konusunda kendilerinden yardım istedik. E-5 altı, İstasyon Mahallemize büyük bir 'Spor Kompleksi' ve E-5 üstü, Aydınlı Mahallemizde stadyum ve her yaştan insanın faydalanabileceği bir 'Spor Kompleksi' yapma kararını aldık. Bugün itibariyle de Sayın Bakanımızın talimatıyla protokol sözleşmesini imzaladık. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye şahsım ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Tuzlamıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Başkan Yazıcı'dan Tuzla'ya stadyum müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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