Başkan Yazıcı'dan kısıtlama günlerinde evlerde izlenebilecek 10 film önerisi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde bekleyen vatandaşlar için 10 biyografi filmi tavsiye etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde bekleyen vatandaşlar için 10 biyografi filmi tavsiye etti. Başkan Yazıcı, "Özellikle tam kapanmanın da konuşulduğu bu günlerde evlerimizde yapabileceğimiz en iyi aktivitelerden bir tanesi film izlemektir. Film izlerken de izlediğimiz filmin bize bir şeyler katmasıdır. Bu nedenle sizlere 10 adet biyografi filmi önereceğim" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde bekleyen vatandaşlar için 10 biyografi filmi tavsiye etti. Sosyal medya platformu Youtube üzerinde bilim, teknoloji ve hayata dair tüm konular hakkında bilgi ve düşüncelerini aktardığı kişisel kanalında Başkan Yazıcı, biyografi filmlerinden oluşan 10 filmlik bir liste yaparken ilk sıraya 2014 yapımı Her Şeyin Teorisi isimli filmi koydu. İkinci sırada Steve Jobs'un hayatını anlatan film ve üçüncü sırada Akıl Oyunları isimli film yer aldı.

Başkan Yazıcı, filmlerin insanlara bir şeyler katmasının önemini vurgulayarak, "Özellikle tam kapanmanın da konuşulduğu bu günlerde evlerimizde yapabileceğimiz en iyi aktivitelerden bir tanesi film izlemektir. Film izlerken de izlediğimiz filmin bize bir şeyler katmasıdır. Bu nedenle sizlere 10 adet biyografi filmi önereceğim" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın önerdiği 10 biyografi filmi ise şöyle:

10- Lorenzo'nun Yağı

9- Cesur Yürek

8- 127 Saat

7- Ali

6- Lincoln

5- Piyanist

4- Gizli Sayılar

3- Akıl Oyunları

2- Steve Jobs

1-Her Şeyin Teoirisi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı