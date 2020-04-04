Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği - Haber
Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Yerel

Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği

Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilk andan itibaren şahsen yönettiği COVID-19 ile mücadele sürecinde tüm sağlık personellerine video mesaj ile teşekkür etti.

04.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:10
Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği

Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilk andan itibaren şahsen yönettiği COVID-19 ile mücadele sürecinde tüm sağlık personellerine video mesaj ile teşekkür etti. Korona virüs ile mücadelenin kahramanları olan sağlık personelleri için vatandaşların evlerinden alkışlarıyla verdiği desteğe, Zeki Müren'in sesinden yayınlanan " elbet bir gün buluşacağız" isimli eser ile katılarak sürpriz yapan Tuzla Belediyesi, sağlık personellerine moral desteği vermeye devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şehr-i Emin olarak şehrimizdeki mücadeleyi tüm imkanlarımızı seferber ederek aralıksız yürütüyoruz. Ayrıca bir doktor olarak tüm sağlık personellerimizin özverili çabasını yakından takip ediyor ve ilçemizde alınması gereken tüm tedbirleri hassasiyetle alıyoruz.

COVID-19 mücadelesi aynı zamanda bir psikolojik direnç mücadelesidir. Belediyemizin çalışmaları ve vatandaşımızın sağduyusu ile ilçemizde COVID-19 mücadelesini başarıyla devam ettiriyoruz. Bu mücadele sürecinin kahramanları, sağlık personelimize moral verip ve teşekkür ederken aynı zamanda vatandaşlarımıza evde kalmalarının önemini vurgulamak için bu özel çalışmayı yaptık.

Vatandaşlarımıza evde kalarak sağlık personelimizin mücadelesine destek olma duyurularımızı her fırsatta yineliyoruz.

Tuzla Belediyesi olarak yürüttüğümüz hastaneleri, sağlık merkezlerini ve eczaneleri dezenfekte çalışmaları aralıksız sürecek. Bizler sahada, sağlık personellerimiz hastanelerde ve vatandaşlarımız sokağa çıkmayarak evlerinden mücadeleye destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreci beraber atlatacağız. Herkese süreçteki destekleri için teşekkür ediyor ve evde kalın çağrısını yeniliyoruz" diyerek sağlık personellerine teşekkür ederken evde kal çağrısını yinelemiş yineledi.

Tuzla Belediyesi ekipleri ile COVID-19 mücadelesini çok yönlü sürdürürken mücadelenin sembolü haline gelen sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon desteğini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haber
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Haber
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haber
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Başkan Yazıcı'dan doktorlara moral desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 10:35:55. #1.15#
title