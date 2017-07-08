Başkan Yazıcı Belediye Personeli ile Bir Araya Geldi

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, personelle bir araya gelerek kendilerine sorumluluk ve bilinçli çalışma konusunda uyarılarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 ay önce Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan aynı zamanda kaymakamlık görevini de yürüten Şaban Arda Yazıcı, belediye personeli ile bir araya geldi. Belediye çalışanı olarak vatandaşa hizmet ederken, devletin ilerlemesine de hizmet edildiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Yazıcı, herkesin vatandaşlara nasıl daha iyi hizmet verebileceği yönünde çalışması gerektiğini söyledi. Yazıcı, "Bir iş yaparken, vatandaşlarımıza ve devletimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Bunları yaparken etik kurallara ve yasal hükümlere uymak zorundayız. Bunların başında ise görev bilinci, doğruluk, samimiyet ve dürüst gelmektedir. Belediyemizde vatandaşlarımıza hizmet ederken devletimize de hizmet ettiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Her gelen vatandaşımızı sıcak bir yüzle karşılayıp, doğruluk, samimiyet ve dürüstlükle işlerini yapıp, aynı zamanda sonucunu takip edip vatandaşımızı bilgilendirip ilgi ve alaka göstermeliyiz. Devlet kapısında işler görülürken samimiyet, ilgi ve alaka gösterilmesini beklemek vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Vatandaşlarımızın bizlerden sıcak ilgi ve alakanın yanında en iyi en kaliteli hizmeti mümkün olan en kısa sürede almasını sağlamak bizlerin hassasiyet göstermesi gereken görevidir. Vatandaşımıza hizmet etmek gibi kutsal bir görev bizlere sunulmuştur. Sizlerden normal çalışmanıza ek olarak mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmanızı, verimli ve faydalı bir şekilde hizmet etmenizi rica ediyorum. Herkes bulunduğu yerde ben nasıl en iyi hizmeti vatandaşlarımıza veririm diye düşünmek zorundadır. Bu da, doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık, halkla hizmet bilinci, nezaket ve saygı, imtiyazsız kamu hizmeti ile gerçekleşir" dedi. - DİYARBAKIR