Başkan Yazıcı 15 Temmuz Orhanlı Gişeleri Davasını Takip Etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Silivri'de devam eden FETÖ davalarını takip etti. Başkan Yazıcı, "Bu kalkışmada masumlarla beraber bilinçli olarak orada olanlar olduğunu hissettim" dedi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Silivri'de devam etmekte olan 15 Temmuz'da yaşanan Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davayı takip etti. Başkan Dr. Şadi Yazıcı'ya beraberindeki belediye heyeti ve vatandaşlar eşlik etti.



"Bu kalkışmanın bir tiyatro oyununa çevrilmeye çalışıldığını gördük"



Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün Orhanlı Gişeleri'ndeki davayı izlemeye geldik. Dava süreçlerinde de ara ara takip etmiştik ama bugün Tuzla'yı özellikle yakından ilgilendiriyor Orhanlı Gişeleri. Belki coğrafi konum olarak Sultanbeyli ve Pendik çok daha yakın ama Tuzla sınırları içerisinde olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da evinin yakın olması önemli etken. O gece oraya gelişleri ve o bölgede yaşanan hadiseleri gördük ve biz de o gece gereken takipleri yaptık. Bugünkü ifadeleri gördüğümüzde gerçekten masum olabileceklerinin ve gerçekten emir komutası karşısında yapamayacaklarını gördük ama bazı ifadeleri görünce böyle hain bir kalkışmanın zaman zaman bir tiyatro oyununa çevrilmeye çalışıldığını, ifadelerin çok da tutarlı olmadığını gördük. Gerçekten masumlarla beraber bu işte bilinçli olarak orada olduğunu hissettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.



"Hak edenin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz"



"Bu yapılan hain bir kalkışmadır" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yazıcı, "Askeri harp okulu öğrencilerinin kullanılması işin çok daha vahim bir boyutu. Öğrencilerin birçoğu bu şekilde kullanılmaktan yakınıyorlar. Bu kalkışma ne kadar acıysa Hava Harp Okulu öğrencilerinin bu kalkışmada kullanılması ve halk ile bizim emniyetimizi sağlayan polis ekiplerimizle yüz yüze getirilmesi ise daha vahim bir durum. Bu kalkışmada emir komuta ile bu işi yapan bütün bu öğrencileri harekete geçiren halkla karşı karşıya getiren bu darbecileri buradan lanetliyorum. Türk adaletinin çok iyi işlendiğini görüyoruz. Hak edenin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL