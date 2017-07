Başkan Yazgı, Alt Geçit Yapılacak Bölgedeki Esnaflarla Görüştü

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Piri Mehmet Paşa alt geçit proje çalışmasının neden bu mevsimde başladığını sebepleriyle birlikte aktararak, "Amacımız, kimseye sıkıntı vermeden proje çalışmasını başlatıp biran önce bitirmektir" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 120 gün içinde yapılması planlanan Piri Mehmet Paşa alt geçidi inşaat sahasında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Küçük Kergi Caddesi esnaflarını dinleyen Başkan Yazgı, hiç kimseye sıkıntı vermeden çalışmaların yürütüleceğini işaret etti. Başkan Yazgı, Aksaray'ın ikinci bir merkezinin bu alana inşa edildiğini şu sözlerle açıkladı: "Efor Alışveriş merkezimiz burada. Piri Mehmet Paşa Çarşımız bitmek üzere. Yine Piri Mehmet Paşa alt geçit projemizi başlattık. Yine sizlerin de bildiği gibi TMO'dan belediyeye devredilen arazi üzerine yapılacak olan Selçuklu Park projemiz var. Bu proje de çok önemli. İçerisinde tüm halkımızın rahatlıkla kullanabileceği sosyal yapılar yer alacak. Kütüphane, konferans salonu benzeri ve arazi üzerindeki ağaçlara dokunmayacağımız için ağaçların içerisinde yürüyüş alanı, dinlenme alanı olacak. Bu söylediklerimi bir düşünün. Yani bu bölgenin değeri artacak. Beraberinde sizi doğrudan etkileyerek işlerinizin artmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.



"Ne yapıyorsak şehrimiz için yapıyoruz"



Belediye tarafından başlatılan projelerin insan odaklı ve her projede şehir insanının gözetildiğini aktaran Başkan Yazgı, TMO'dan belediyeye devredilen arazi hakkında, "Buraya biz Selçuklu Park'ı kuracağız. Burası şehir merkezinde kalmış geniş bir arazi. Bunun üzerine ben işyeri yapabilir, ihale usulü satarak belediye bütçesine yüksek gelir ve ek kaynak da sağlayabilirdim. Ama bunu yapmadık. Şehrimizde yaşayan tüm insanımız bu alandan istifade etsin istedik. Şehir merkezinde kalan bu arazideki ağaçlara dokunmadan Selçuklu Park'a dönüştürmeye karar verdik. Ne yapıyorsak insanımız için siz esnafımız için yapıyoruz" dedi.



Esnaflar sordu, başkan cevap verdi



Başkan Yazgı'nın incelemeler esnasında esnaflar da, akıllarında soru işaretine neden olan her konuyu belediye başkanına sordular. Başkan Yazgı ise esnafın her sorusuna tek tek cevap verdi. Esnaflar çalışmanın gecikme nedenini sorarken kimi esnaf alt geçit ne zaman bitecek, kimileri de neden bu mevsimde çalışma başladı sorularını sordu. Başkan Yazgı ise, projenin 120 günde biteceğini açıklayarak, "Bu süreyi daha da nasıl kısaltabiliriz diye büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Daha erken bitmesini elbette biz de isteriz. Ancak buraya 550 tane fore kazık çakılacak. Bunun için zamanla yarışacağız" diye konuştu.



Projenin başlamasında biraz gecikme yaşandığını sebepleriyle açıklayan Başkan Yazgı, "Üzerinde bulunduğumuz bulvar öyle bir güzergahta ki; doğalgaz hattının ana şebekesi buradan geçiyor. Elektrik nakil hatları bu bulvar üzerinden dağılıyor. Telekom, su, kanalizasyon şebekesinin ana hatları da bu bulvar üzerinde. Bu ana hatlarda aksaklık olmaması için titizlikle çalıştık. Yani bütün bunları aktarmak kolay olmadı. O yüzden proje çalışmasında bu yüzden biraz gecikme yaşandı" diye açıklamalarda bulundu. Son olarak projenin başlaması için neden yaz mevsimi seçildi sorusuna cevap veren Başkan Yazgı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma için yaz mevsimini seçtik. Çünkü soğuk havada betan dökmek doğru değildir. Betonun içinde su kış mevsiminde donar. Gece ve gündüz sıcaklığı arasında farkın fazla olması ve beton kış ayında donması betonun kalitesini ve mukavemetini düşürür. Diğer bir husus yeraltı su seviyesi ile alakalı. Alt geçit alanına 23 metre boyunda 550'ye yakın fore kazık kullanılacak. Bulunduğumuz bölgenin altı balçık gibi ve deniz misali yeraltı su seviyesi yüzeye yakın. ve yaz mevsiminde su seviyesi en aza indiği için fore kazık için uygun zemin oluşacak. Bu da çalışmamızı kolaylaştıracak. Daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Daha önce de belirttiğim gibi alt geçidin yapıldığı bulvarda; doğalgaz, telekom, elektrik, bize ait olarak su ve kanalizasyon ana şebekeleri ve dağıtım istasyonları bulunuyor. Burada çalışma yapmak için şebeke hatlarını başka nakil noktalarına aktardık. Yeni nakil hatları için de ayrıca çalışma yürütüldü. Kışın burada çalışma yapmak demek, diğer alt yapı çalışması bir yana doğalgazın belirli süre kesilmesi demek. Bu da şehrin genelinde ısınma problemi ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Çünkü bu bölgenin yer altından şehri besleyen doğalgaz hattı bulunuyor. Diğer bir husus, okulların kapanmasına bağlı olarak servis araç sayısında azalma, çalışma zamanını daha verimli kullanabilme, çevre düzenlemesinden bu mevsimde daha hızlı sonuç alma gibi sebepler nedeniyle çalışma için bu mevsimi belirledik" diye konuştu.