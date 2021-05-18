Başkan Yavuz: "Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır"
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Başkan Yavuz: "Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

Başkan Yavuz: 'Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada;

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada; "Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı, askerlerimizi ve kahraman ordumuzu tebrik ediyor, bu memlekete bedel ödemiş şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" dedi

Dernek binasında yaptığı basın toplantısında konuşan Başkan Ali Yavuz; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,MİT operasyonuyla PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde ele geçirildiğini belirtti. Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar bu operasyonlar sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi ve kahraman ordumuzu tebrik ediyor, bu memlekete bedel ödemiş şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyoruz. Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Biz; bir ölür bin diriliriz, terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır. Şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman devletimizin yanında olduğumuzu gerekirse seve seve bu cennet Vatan için canımızı kanımızı feda edeceğimizi söylüyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun, devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yavuz: "Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmamıştır, bırakmayacaktır" - Haberler
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