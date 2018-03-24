Başkan Yaviç Güven Tazeledi

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, düzenlenen kongreyle güven tazeledi.

İpekyolu İMKB Fen Lisesinin kapalı spor salonunda yapılan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresine AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, STK temsilcileri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan heyeti oluşturuldu. Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, AK Parti Genel Merkezi tarafından atandığını belirterek, "Bu bayrak yarışının bundan sonraki kısmının bana verilmesi uygun görülmüş. Ben de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. İlimizin büyüdüğü, dışarıdan gelen turist sayısına bakıldığında daha rahat anlaşılır. Binlerce İranlının gelerek ekonomimize katma değer sağladığını görmekteyiz. Biz de bu büyümeye katma değer sağlamaya çalışacağız. İpekyolu kongremizin milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, Van'ın en büyük ilçesi olan İpekyolu'nun 300 bin nüfusa sahip olduğunu belirtti. Milletvekilliği döneminde yaptığı çalışma sonrası Türkiye ile İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın küçük araç trafiğine açıldığını hatırlatan Türkmenoğlu, bunun kentin ekonomisine büyük bir katma değer sağladığını kaydetti. Türkmenoğlu, "AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızın 2019 yerel seçimi için şimdiden çalışmalara başlaması gerekir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tek aday olan Vesim Yaviç, 400 delegeden 380'inin oyunu alarak başkan seçildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Edremit İlçe Başkanı Avukat Savaş Nurullah Kıylık ve Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini de dün ve bugün yapılan seçimlerle yeniden başkan seçildi. - VAN