Başkan Yavaş, Tokyo Olimpiyatları'na katılan EGO ve ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tokyo Olimpiyatları'na katılan EGO ve ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tokyo Olimpiyatları'na katılan EGO ve ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mogan Park Konukevi'nde Tokyo Olimpiyatları'na katılan EGO ve ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla buluşan Yavaş, spora verdikleri desteğin her zaman devam edeceğini belirtti.

Sporcuları tebrik eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizi orada başarıyla temsil ettiniz. Bizlere düşen sizlerin çalışma ortamlarınızı daha iyi hale getirmek, imkanları daha fazla artırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı olmanızı sağlamak için çalışmak. Elimizden geldiğince bunu fazlasıyla yapacağız. Ben hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum aldığı derecelerden dolayı. Olimpiyatlara herkes gidemiyor. Özellikle başarısı olan insanlar gidiyor. Dünyada bu konuda öne çıkmış herkesle yarışıyorsunuz. Orada ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Aldığınız madalyalardan dolayı Türkiye'ye bir sevinç dalgası yayılıyor. Spordaki başarılarınız toplumumuzun yüzünü güldürüyor. Sizlerle gurur duyuyoruz en ufak bir üzüntü yaşamanızı istemiyoruz. Madalya alsın almasın orada yarışan herkesi tebrik ediyorum. Tekrar ülkemize hoş geldiniz gurur verdiniz."

Gençlerin spora yönlendirilmesi için "Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi"nin hayata geçirileceği müjdesini veren Yavaş, "Gençler sizleri örnek alıyor. Yeni bir projeyle 300 yeni sporcu seçerek Ankara'dan sizlerin başladığınız yaşlarda gençlerin başlayarak ileride sizlerin yerini alması için hazırlıklarımızı yapıyoruz." bilgisini verdi.

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar da projenin eylülde hayata geçeceğini belirterek, "ASKİ Spor Kulübü olarak başarılı olduğumuz için rol model sporcularımızla beraber Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın önderliğinde '300 çocuk, 300 sporcu' projemizi başlatıyoruz. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde 300 güreşçi ile başlıyoruz. Halterde 100, boksta 100, tekvando ve jimnastikte 100 ve diğer branşlarda Aile Yaşam Merkezlerinde değerlendirmek üzere projemizi başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Projede öncelik, sosyal yardım alan aileler ile şehit ve gazilerin çocuklarına verilecek

Şehit ve gazi aileleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına öncelik vererek başlanacak proje daha sonra tüm Ankara'da yaygınlaştırılacak.

Başkentli çocukları topluma kazandırma projesi olarak başlayacak çalışma ile ayda bir kere kültürel, sosyal ve spora yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu da Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Başkentli yeni yetenekleri keşfetmek için harekete geçtiklerini ve yeni bir projeyi daha başlatacaklarını açıkladı.

Olimpiyatların bittiğini, şimdi paralimpik olimpiyatların başlayacağını aktaran Hondoroğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca bir müjde de biz verelim. Gazi Üniversitesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda Ankara'daki tüm okulları gezip sporcu kardeşlerimizden ziyade spora başlamamış, spora başlamakta dezavantajlı olan kardeşlerimizi bulup, onları spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Önce taşra ilçelerde başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığından izin alma aşamasındayız. İzin alındığında gezici otobüsümüz gidip oradaki arkadaşlarımızın yeteneği hangi spora uygunsa, boyu ve fiziğini tespit edip yetenek taraması yapacağız."

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da yeni projeleri Başkentli sporcularla buluşturmaya devam edeceklerini ve destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Milli sporcular Akgül ve Kayaalp'ten Yavaş'a teşekkür

Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ASKİ Sporlu Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Yavaş'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Güreş Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş, Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel, Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman ve sporcular katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe