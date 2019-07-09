Başkan Yavaş'tan Türk-İş'e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (Türk-İş) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, ziyarette Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türk-İş'e uzun süredir iadeiziyarette bulunmayı istediğini ifade eden Yavaş, Türk-İş'in Türkiye'nin en önemli konfederasyonu olduğunu belirtti.

Çalışanların sendikal haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Yavaş, "Hangi alanda olursa olsun kişilerin iradesine baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendika seçme özgürlüğü konusunda bir genelge yayımladıklarını hatırlatan Yavaş, "İnşallah başka yerlerde herkese aynısı yapılır. Bu saatten sonra artık herkes kendi sendikasını kendi seçsin. Kendi kararını kendi versin. Her konuda işin sahibine başvurmak lazım. Bunda da samimiyiz. En ufak bir şikayet gelirse de işçilere baskı yapıldığı zaman hemen müdahale ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Atalay ise Yavaş'a, göreve gelir gelmez personelin sendika seçme özgürlüğü konusunda yayımladığı genelge nedeniyle teşekkür etti.

ODTÜ'ye hibe yurt teklifi

Yavaş, ziyarette, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Soru üzerine Yavaş, ODTÜ'de yurt yapmak için kesilen ağaçlar konusunda vatandaşların ve öğrencilerin duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada böyle bir problem çıkıyorsa, 'İstediğiniz yurdu biz yapalım belediye olarak, yasal yetki sınırlarımız içerisinde ve size hibe edelim, dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır.' teklifinde bulundum. 'Gelin araya girelim birlikte bu işi halledelim.' dedim. Rektör Bey bu teklife şaşırdı. 'Bunu görüşmem gerekiyor.' dedi. Daha sonra orada görev alan milletvekilleriyle yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler ama daha sonra bana attığı mesajda 'Bu yetki bende değil Bakanlıkta.' dedi. Bekliyoruz, biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ'ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız."

Yavaş, Türkiye ve Ankara'da huzursuzluk olmadan, uzlaşarak sorunları çözebileceklerine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA