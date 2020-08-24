Başkan Yavaş'tan STK'lara "Bütçeyi birlikte hazırlayalım" çağrısı
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Başkan Yavaş'tan STK'lara "Bütçeyi birlikte hazırlayalım" çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yönetimde katılımcılık ilkesiyle başlattığı uygulamalara bir yenisini ekledi.

Başkan Yavaş'tan STK'lara
24.08.2020 23:14 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:19

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yönetimde katılımcılık ilkesiyle başlattığı uygulamalara bir yenisini ekledi. Başkan Yavaş, Başkent'teki 565 sivil toplum kuruluşuna mektup göndererek, "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın" dedi. Bütçe hazırlık çalışmalarına katılmak isteyen STK'lar, http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo adresi üzerinden ya da yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına görüşlerini iletebilecek.

Kent yönetiminde tüm paydaşlarla birlikte ortak akılla çalışmak istediğini belirterek bir ilke daha imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 mali yılı bütçe hazırlıkları için Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) mektup göndererek, "gelin bütçeyi birlikte hazırlayalım, görüşlerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşın" dedi.

Demokratik yönetişim kültürünün yaygınlaşması amacıyla Başkent'teki 565 STK'ya gönderdiği mektubunda kent yönetiminde karar alma sürecine tüm paydaşları dahil etmek istediğini anlatan Başkan Yavaş, şu mesajlara yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılık saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını yönetim anlayışı olarak kabul ediyor, gelişmesi ve kurumsallaşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim stratejik plan, performans planları, bütçeler yanında bütçe uygulama sonuçlarını da düzenli olarak internet sayfamızdan paydaşlarımızın bilgisine sunarak saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından önemli bir adım atmış bulunuyoruz."

"Önemli kararları ortak akılla almak istiyoruz"

Üniversitelerden meslek kuruluşlarına kadar birçok paydaşa çağrıda bulunan Başkan Yavaş, 2021 mali yılı bütçesinin kullanımına ilişkin her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını şu sözlerle anlattı:

"Sınırlı bütçesel kaynakların hangi önceliklere göre nasıl kullanılacağının planlanmasına kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler, STK'lar, vatandaşlar gibi yerel hizmetlerden yararlanan bütün paydaşların katılmasını temel yönetim anlayışı olarak kabul ediyoruz. Katılım süreci belediyemiz ile paydaşlarımız arasında ilişkilerin gelişmesine, Başkentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Pandemi nedeniyle elektronik ortamda fikir ve görüşler toplanacak

2021 mali yılı bütçe hazırlık çalışmalarını başlattıklarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını nedeniyle salon toplantıları ve yüz yüze görüşmelerin yapılamadığını vurgulayarak, tüm görüş ve önerileri internet ortamında alacaklarını açıkladı:

"Oluşturduğumuz http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo adresinden bütçe hazırlık sürecine katılarak, 2021 mali yılı bütçesinde kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizle ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilir veya doğrudan yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletebilirsiniz. Yapacağınız her türlü katkının, kaynaklarımızın Başkentimiz Ankara'nın ve sizlerin hizmet gereksinimlerine uygun olarak paylaştırılmasına, etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağınızdan emin olmanızı isteriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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