Başkan Yavaş'a, Büyükelçi ziyaretleri

Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Küba Cumhuriyeti Büyükelçileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti

Büyükelçiler yeni görevinde Başkan Yavaş'a başarı dileklerini iletirken, Ankara için ortak projeler ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği önerisinde bulundular

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "tebrik ziyaretleri" devam ediyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğunu makamında ağırlamaya devam eden Başkan Yavaş'ı son olarak Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov ve Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez ziyaret etti.

İkili ilişkiler geliştirilecek

Başkan Yavaş'a yeni görevinde başarı dileklerini ileten büyükelçiler, ülkelerarası ikili ilişkiler konusunda iş birliği önerisinde bulundular.

Üç büyükelçiye de Ankara'nın kültürel ve tarihi geçmişi hakkında bilgi veren Başkan Yavaş, şehir yönetiminde yeni fikirlere önem verdiklerini söyledi. Ticaret ve turizmin gelişmesi için şehirlerin kalkınmasına yönelik yeni yatırımların gündeme geldiği ziyaretlerde, ortak projeler de masaya yatırıldı.

Başkan Yavaş'tan Kübalı doktorlara davet

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Nunez ile görüşmesinde Küba'nın tıp alanında ve sağlık sektöründe önemli bir konumda olduğuna vurgu yapan Başkan Yavaş, Kübalı doktorların üniversite ve hastanelerde bilgi birikimlerini aktarmalarını isteyerek, Başkent'e davet etti.

Kaynak: İHA