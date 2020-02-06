Başkan Yaşar, optik illüzyon sergisi açılışına katıldı
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Başkan Yaşar, optik illüzyon sergisi açılışına katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede düzenlenen Optik İllüzyon Sergisi'nin açılışına katıldı.

06.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00
Başkan Yaşar, optik illüzyon sergisi açılışına katıldı

Belediye Başkanı , ilçede düzenlenen Optik İllüzyon Sergisi'nin açılışına katıldı.

Başkan Yaşar, Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ve Yenimahalle Dede İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerince tasarlanan serginin açılışını yaptı.

Daha sonra sergiyi gezerek bilgi alan Yaşar, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların da sergiye ücretsiz giriş yapmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.

Bilimin şaşırtıcı gerçeklerini görerek optik illüzyon istasyonlarını interaktif olarak deneyimleme fırsatı sunan Optik İllüzyon Sergisi, 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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