Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
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Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü

Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde Nuriye Mahallesi sahil boyunda bulunduğu sırada kumsalda bitkin halde düşen martı belediye başkan yardımcısının dikkati sayesinde hayata döndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Nuriye Mahallesi sahil boyunda bulunduğu sırada kumsalda bitkin halde düşen martı belediye başkan yardımcısının dikkati sayesinde hayata döndürüldü.

Nuriye Mahallesi'nde aşırı yağışlardan dolayı sahil kısmında bulunan ve su hatlarını kontrol ettiği sırada kumsalda yere doğru havlayan sokak köpeğini gören Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, yerde yatan martıyı fark etti. Köpeği uzaklaştırdıktan sonra bitkin düşen martıyı önce kurulayan Gürel, daha sonra üç gün boyunca martının bakımını yaptı.

Evinde gerekli tedaviyi uygulamasının ardından martının kanatlarını çırptığını gören Gürel, daha sonra onu doğal ortamına bıraktı. - ORDU

Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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