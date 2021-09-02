Başkan Yardımcısı Mutluay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Heyetini Ağırladı

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye temsilciliğinden yetkililer ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) yetkililerini makamında ağırladı.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye temsilciliğinden yetkililer ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) yetkililerini makamında ağırladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FAO Proje Koordinatörü Hakkı Emrah Erdoğan, FAO Proje Asistanı Ege Aktürk, OGM Daire Başkanı Mehmet Koç, OGM Şube Müdürü Ramazan Balı, Çanakkale OGM Bölge Müdürü Enver Demirci, Bursa DKMP Bölge Müdürü Adil Şencan ve DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile makamında bir araya geldi. Kentteki tarımsal faaliyet ve çalışmaların da görüşüldüğü ziyaret için heyete teşekkürlerini sunan Başkan Yardımcısı Mutluay, "En küçük köyden, en büyük kente kadar ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda üzerimize düşeni yapmaya, tarım alanlarını korumaya devam edeceğiz. Bu sorumluluk, bu gelecek hepimizin" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı sohbetle son buldu.

02. 09. 2021 16: 26

Kaynak: Habermetre