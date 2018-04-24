Başkan Yardımcısı Avcıoğlu Bozüyük Sosyal Aile Derneği Kermesinin Açılışına Katıldı
Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük’te faaliyet gösteren Sosyal Aile Derneği’nin kermes açılışına katıldı.
Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük'te faaliyet gösteren Sosyal Aile Derneği'nin kermes açılışına katıldı.
Cumhuriyet meydanında ziyarete açılan kermesten elde edilen gelirin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, dernek yöneticileri ile birlikte kermes açılışını gerçekleştirdi. Bozüyük Sosyal Aile Derneği Kermesinin 29 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi. - BİLECİK