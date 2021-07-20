BAŞKAN YARDIMCIMIZ ŞAHİNOĞLU'NDAN BAYRAM ZİYARETLERİ 20 Temmuz 2021, 21: 55

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Düğün Salonunda yapılan resmi bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir ve Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Şehit Hakan Elmas'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Elmas'ın ailesinin bir süre misafiri olan protokol üyeleri aile ile görüşerek sohbet etti. Aileye kendilerinden bir istekleri olup olmadığını soran protokol üyeleri şehit ailesinin bayramını kutladı. Protokol üyeleri programın devamında ise ilçemiz Devlet Hastahanesini, Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma mensuplarının bayramlarını kutladılar, görevlerinde kolaylıklar dilediler.

Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, özverili bir şekilde görevlerini yürüten ve bayram gününde de görevlerinin başında olan 112 Acil, emniyet ve belediye mensuplarına teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu daha sonra 112 Acil, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Sevgi Evleri, Belediyemiz Aceze Evi, İtfaiye, Zabıta, Mezbaha, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek görevlerinin başında bulunan herkesin bayramını kutladı, çalışmaları nedeni ile teşekkür etti.

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Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Düğün Salonunda yapılan resmi bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir ve Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, Şehit Hakan Elmas'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Elmas'ın ailesinin bir süre misafiri olan protokol üyeleri aile ile görüşerek sohbet etti. Aileye kendilerinden bir istekleri olup olmadığını soran protokol üyeleri şehit ailesinin bayramını kutladı. Protokol üyeleri programın devamında ise ilçemiz Devlet Hastahanesini, Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma mensuplarının bayramlarını kutladılar, görevlerinde kolaylıklar dilediler.

Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu, özverili bir şekilde görevlerini yürüten ve bayram gününde de görevlerinin başında olan 112 Acil, emniyet ve belediye mensuplarına teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu daha sonra 112 Acil, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Sevgi Evleri, Belediyemiz Aceze Evi, İtfaiye, Zabıta, Mezbaha, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek görevlerinin başında bulunan herkesin bayramını kutladı, çalışmaları nedeni ile teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre