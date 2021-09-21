Başkan Yardımcımız Şahin, Minik Bahar'ın Cenazesine Katıldı - Haberler
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Başkan Yardımcımız Şahin, Minik Bahar'ın Cenazesine Katıldı

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Başkan Yardımcımız Şahin, Minik Bahar'ın Cenazesine Katıldı

Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Şahin ve birim müdürlerimiz Belediyemiz personeli Dilek Karadayı'nın elim bir kaza sonrası vefat eden kızı Bahar Karadayı'nın cenazesine katıldı.

Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Şahin ve birim müdürlerimiz Belediyemiz personeli Dilek Karadayı'nın elim bir kaza sonrası vefat eden kızı Bahar Karadayı'nın cenazesine katıldı. Minik yavrumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Haber: Başkan Yardımcımız Şahin, Minik Bahar'ın Cenazesine Katıldı - Haberler
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