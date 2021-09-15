-BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU AŞURE İKRAMINA KATILDI 15 2021, 09: 52

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kasımpaşa Orta Camii'nde yapılan aşure ikramına katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Kasımpaşa Mahallesi sakinleri tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcılarımız, camii cemaati ve mahalle sakinleri katıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan aşure ikramında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkanımız Bakkalcıoğlu onlarla görüşerek sohbet etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu, yapılan aşure ikramı için mahalle sakinlerine teşekkür ederken, Aşure ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Muharrem ayı nedeniyle Kasımpaşa Mahallesi sakinleri tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcılarımız, camii cemaati ve mahalle sakinleri katıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan aşure ikramında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkanımız Bakkalcıoğlu onlarla görüşerek sohbet etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu, yapılan aşure ikramı için mahalle sakinlerine teşekkür ederken, Aşure ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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