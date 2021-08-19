Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı
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Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı

Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Muharrem Ayı dolayısıyla Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline aşure ikramında bulundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Muharrem Ayı dolayısıyla Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline aşure ikramında bulundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldiler. Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, daire müdürleriyle birlikte şantiyeye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Muharrem Ayı sebebiyle İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan aşureyi ekiplere ikram ettiler.

Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, "Bolluğun, bereketin, paylaşmanın simgesi Muharrem Ayı dolayısıyla çalışma arkadaşlarımıza aşure ikramında bulunduk." Derken Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise şunları söyledi: "Muharrem Ayı'nın sağlıklı, mutlu; birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirecek günlere vesile olmasını ümit ediyoruz. Turgutlu'muzun temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması adına özveriyle emeğini ortaya koyan ekiplerimize de ayrıca teşekkür ederiz" - MANİSA

Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı
Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı
Başkan yardımcılarından belediye personeline aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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