Altyapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor 04 Haziran 2021, 22: 17

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda onarım, kanalizasyon çalışması, yağmur suyu ve kanal hattı ile temiz su hattı çalışma programları yürüten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz, altyapı eksikliklerinin sahadaki incelemelerin ardından tespitinin yapıldığını ve daha sonra ise aciliyet sırasına göre çalışmaların başlatıldığını kaydettiler.

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Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda onarım, kanalizasyon çalışması, yağmur suyu ve kanal hattı ile temiz su hattı çalışma programları yürüten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz, altyapı eksikliklerinin sahadaki incelemelerin ardından tespitinin yapıldığını ve daha sonra ise aciliyet sırasına göre çalışmaların başlatıldığını kaydettiler.

Kaynak: Habermetre