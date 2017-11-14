Başkan Yaralı Doğalgaz İçin Ankara'da Temaslarda Bulundu

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, bir dizi ziyaret ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Ankara'da, ilçedeki devlet yatırımlarının hızlandırılması için görüşmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası Genel Kurulu açılış törenine katılmak üzere Ankara'ya giden Başkan Yaralı, programın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geçti. Meclis'te AK Parti Manisa Milletvekilleriyle bir görüşme yapan Yaralı, Saruhanlı'daki doğalgaz yatırımının erkene çekilmesi ve Saruhanlı- Büyükbelen yolunun genişletilip yeniden yapılması konusunda taleplerini iletti. Doğalgaz yatırımı ile Büyükbelen yolunun Saruhanlı için büyük önem arz ettiğini ifade eden Yaralı, "Söz konusu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi noktasında Milletvekillerimizle bir görüşme yaptık. Konunun önemini vekillerimize aktardım. İlçe halkının da bu iki yatırım konusunda büyük bir beklenti içinde olduğunu ifade ettim. Vekillerimiz her iki talebimizin de Bakanlık düzeyinde takipçisi olacaklarını ve yatırımların hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyor, müjdeli haberlerini bekliyoruz" dedi. - MANİSA