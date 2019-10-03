Başkan Yanmaz, muhtarları dinledi

03.10.2019 12:59

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, mahalle muhtarları ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Başkan Yanmaz, hizmetin gecesi gündüzü olmaz ilkesi ile hareket ettiklerini söyledi.



Akçakoca Belediyesi encümen salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, Belediye Meclis üyesi Şenol Yazgan, Muhtarlıklar İşleri Müdür vekili Faik Horoz ve 7 Mahalle muhtarının katıldı. Akçakoca Belediyesi tüm mahalle muhataraları ile işbirliği içerisinde Akçakoca Halkına 7/24 hizmet ulaştıracağını belirten Başkan Yanmaz, doğru hizmetler yapmak adına muhtarlarla sık sık bir araya geleceğinin altını çizdi. Muhtarların, belediyeler ile halkın arasında önemli bir köprü görevi yürüttüğüne işaret eden Başkan Yanmaz, istişare ve değerlendirme toplantılarını, belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için yaptıklarını söyledi.



Toplantıda ayrı ayrı söz alan 7 mahalle muhtarı, mahalleleriyle ilgili sorunları dile getirdi. Muhtarların taleplerini tek tek not alan Başkan Yanmaz, çalışma ekibine talimat vererek gerekenlerin yapılmasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA