Başkan Yanılmaz Sebze Hali Esnafıyla Buluştu

Ziyarette sebze hali esnafıyla birebir görüşen Başkan Yanılmaz'a Elazığ Sebze Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Resul Kırılmaz da eşlik etti. Hal esnafı adına Başkan Yanılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Resul Kırılmaz, sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü ve bu durumunda kendilerini memnun ettiğini söyledi.



BAŞKAN YANILMAZ: " AMBALAJ SEKTÖRÜMÜZÜ İLERLETMELİYİZ"



Sebze hali esnafıyla sürekli bir araya geldiklerini ve esnafın güvenlik başta olmak üzere birçok sıkıntısının giderildiğini belirten Başkan Yanılmaz, sebze halinin Elazığ'ın başka illere açılan yüzü olduğunu söyledi. Elazığ'ın tarım alanında kendisini kanıtlamış bir il olduğunu, özellikle üzüm ve kayısı üretiminde çok önemli gelişmeler gösterdiğini söyleyen Başkan Yanılmaz, ilimizin başka iller ile köprü görevi oluşturduğunu belirtti.



"Yetiştirdiğimiz ürünleri 'ileri ürün' haline getirmeliyiz" diyen Başkan Yanılmaz, ancak bu şekilde üreticilerin ve köylülerin kâr elde edeceğini söyledi. İleri ürünün ambalajlama sektöründe çok başarılı bir aşamaya taşınmasıyla mümkün olacağını kaydeden Başkan Yanılmaz, ürünlerin çok iyi saklanıp soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, esnafın bu şekilde daha iyi kâr elde edeceğini söyledi.