Başkan Yanılmaz'dan Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ön sıralara taşımaya çalıştıklarını bildirdi.

Başkan Yanılmaz, kentte yapılan çalışmalar hakkında düzenlediği değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana kentin en iyi hizmetlere kavuşması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ulaşımda büyük işler başardıklarını anlatan Yanılmaz, 18 metre uzunluğundaki yerli elektrikli otobüs "Elbüs"leri halkın hizmetine sunduklarını anımsattı.

Elbüs'lerin ülke gündemindeki yerini korumaya devam ettiğini belirten Yanılmaz, şunları kaydetti:

"150 yolcu kapasiteli, asfaltta yol alabilen, saatte 75 kilometre azami hıza sahip, tek seferlik şarj ile maksimum 400 kilometre yol alabilen bataryalı otobüslerle şehir içi ulaşımda hız, kalite ve konforu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Marka şehir Elazığ için çözüm planlarımız arasında yer alan Elbüs'lerle şehir içi toplu taşımada şehrimizi Türkiye'nin öncü şehirleri arasına taşıdık."

15 Temmuz'u unutmamak için birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Yanılmaz, bu kapsamda Doğukent Mahallesi'nde inşa ettikleri bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nun açılışını, 15 Temmuz'un yıl dönümünde gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ismiyle 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, gençlerin ve sporun yeni adresi olacak." diyen Yanılmaz, salonun voleybol, basketbol ve hentbol sahası, engelsiz seyirci tribünü, antrenman salonu, kafeteryası ve 350 araçlık otoparka sahip olduğunu ifade etti.

2014'te Elazığ'ın yaşanabilir şehirler arasında 49'uncu sırada yer aldığını ve 2017'de ise 19'uncu sıraya yükseldiğini vurgulayan Yanılmaz, 2023'e kadar ilk 10 şehir arasına girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yanılmaz, vatandaşların parklarda daha güvenli oturup dinlenmeleri için tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını sözlerine ekledi.