Başkan Yanılmaz," 2018 Tanıtım Açısından Çok Önemli Bir Yıl Olacak"

Elazığ'da yapımı tamamlan ve hizmete açılan Kuzey İmar Yoluna Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismi verildiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, elektrikli ve bataryalı belediye otobüsü ELBÜS'lerin 2018 yılında sokaklarda olacağını söyledi.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kent genelindeki çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Yapımı tamamlanan 30 metre genişliğinde bin 950 metre uzunluğundaki Kuzey İmar Yolu'na Prof. Dr. Necmetin Erbakan'ın ismini verdiklerini belirten Başkan Yanılmaz, Orduevi katlı kavşak projesinde de sona gelindiğini ve Aralık ayı sonunda tüm çalışmaların biteceğini söyledi.



5 firmanın yerli otomobili imal etmek üzere çalışmalara başladığını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ'ımız, otomobilin yedek parçaları ve özellikle de motorlarının imalatı açısından yerli otomobile katkı sağlayacak olan en başta gelen illerden biridir. Sanayi tecrübemiz, bilgimiz ve birikimimiz var. Aynı zamanda adını dünyaya duyurmuş bir üniversitemiz var. Yapılacak olan otomobilin motorlarına talibiz. Elazığ olarak ta bu noktada bütünleştik ve birleştik. Bu ilimize istihdam ve katma değer sağlayacak. İlimizin bilgi, birikim ve tecrübeleri de yerli otomobilin imalatında değerlendirilmiş olacaktır" dedi.



Elazığ orciğinin tescillendiğini dile getiren Başkan Yanılmaz,"Yöresel ürünler açısından Türkiye'nin en zengin olan illerinden biridir. Elbette zenginlik yetmiyor. Bu ürünlerimizin hem coğrafi işaret hem de tescillenme açısından çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu konuda da Türk Patent Kurumu tarafından Elazığ orciğinin tescillenme çalışmaları ilimiz için önemli bir katkıdır. İlin tanıtımı için bir çok çalışmalar yapılıyor. İl dışı ve içinden birçok misafir geliyor. Onlara Elazığ'ı tanıtıyoruz ve anlatıyoruz. Avrupa'dan gelen iş heyetlerinin ilimizle ilgili olumlu düşüncelerle ayrılmış olması ilimiz için çok önemlidir. Elazığ'da işsiz kardeşlerimizin iş bulabilecekleri ortamların oluşması için istihdam ağırlıklı yatırımların yapılmasını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"2018 tanıtım açısından önemli bir yıl olacak"



Elazığ'ın 150 çeşit yemek ve tatlısı ile Türkiye'de Gaziantep'ten sonra yemek çeşidi açısından ikinci olduğunu ifade eden Yanılmaz, "Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan il mutfağı, Oğuzlara kadar uzana tutmaç, umaç aşı, kara kavurma gibi yemeklere cazibesini korumaktadır. Elazığ mutfağı yemek çeşitliliğinin yanı sıra yemek kültürü ve sofra adabı ile ayrıcalıklı bir yere aittir. Bunları yaşatmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2018 yılında Elazığ yemek kültürünün tanıtılması için her türlü etkinlik yapılacak. 2018 yılı tanıtım açısından çok önemli bir yıl olacak" şeklinde konuştu.



Elektrikli ve bataryalı belediye otobüsü olan ELBÜS için ihalenin yapıldığına değinen Yanılmaz, "18 metre uzunluğunda körüklü, 150 yolcu kapasiteli, çevreci, modern bir otobüsü 2018 yılı içinde sokaklarda göreceksiniz. İlk imalatın şekli de fuarda gösterime açıldı. Hilalkent-Doğukent arasında yapılacak olan rink seferleri ile en geç 10 dakikada bir duraklara gelecek. Hemşerilerimizin en yüksek oranda oy verdiği rengi otobüslere uygulayacağız" diye konuştu.



2017 yılı içinde yaptıkları en önemli yatırımlarından bir tanesinin Kuzey İmar Yolu olduğunu dile getiren Yanılmaz, "Şehirler arası yol kalitesinde, zor bir bölgede çalışarak yolu bitirdik. Geçen ay yapmış olduğumuz belediye meclisi toplantısında da yolun adını, Prof. Dr. Necmettin Erbakan koyduk. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'mizin son yüz yılına mührünü vurmuş çok önemli siyasi isimdir. Aynı zamanda Kıbrıs'taki zulmün önüne geçerek 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçek fatihidir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı hayırlı olsun. Orduevi katlı kavşak projesinde de sona geliyoruz. Alt geçidini açtık. Şimdi üstündeki yolları da hizmete açtık. Sadece üste geçit kaldı. Onu da bu yılın sonu ile hizmete açacağız. Aralık sonu ile oradaki tüm yollar bitmiş olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ