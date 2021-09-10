Başkan Yaman, Üsteğmen Akyüz ile bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yeni rütbesinin hayırlı olmasını söyleyen Başkan Yaman, başarıların devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı