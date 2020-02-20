Başkan Yaman Umre'den dönen çifti ziyaret etti
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Başkan Yaman Umre'den dönen çifti ziyaret etti

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Umre'den dönen Uçar çiftini ziyaret etti.

20.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:00
Başkan Yaman Umre'den dönen çifti ziyaret etti

Belediye Başkanı , 'den dönen Uçar çiftini ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Umre'den dönen Mihriye ve Mehmet Ali çiftini evlerinde ziyaret etti. Allah'ın ibadetlerini kabul eylemesini dileyen Başkan Yaman, "Bugün kutsal topraklarda Umre ibadetini yaparak beldemize dönen Uçar çiftini ziyaret ettim. Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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