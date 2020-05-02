Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı
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Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı

Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı
02.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:49

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı.

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu tüm toplantılar iptal edilirken, imdada video konferans sistemi yetişti. Çoğu parti ve birlikler toplantıları bu sistem üzerinden yaparken, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamandan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans sistemiyle katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız sayın Fatma Şahin hanımın başkanlığında Korana vürüs sonrasında yaşanabilecek riskler ve faydalar konusunda telekonferans sistemiyle birlik toplantımızı gerçekleştirdik. Belediyelerimiz konusunda önemli konularında görüşüldüğü toplantımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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