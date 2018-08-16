Başkan Yaman Tcdd Yetkilileri ile Bir Araya Geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1'inci Bölge yetkilileri bir araya geldi.

Yapılan toplantıda beldede yapılacak Karasu Deresi deplase çalışmaları hakkında görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde yapılacak olan demiryolları ve Karasu Deresi deplase çalışmaları kapsamında TCDD 1'inci Bölge yetkilileri, yüklenici firma yetkilileri, mahalle muhtarlarımız ve halkımızla kamulaştırma konularını konuştuk. Toplantımıza ilgi gösteren belde halkımıza ve katılan yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK