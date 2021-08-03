Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın daveti üzerine derneği ziyaret eden Mustafa Yaman, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan köylerdeki çöp toplama hizmetinden dolayı muhtarların memnuniyetini görebilmek adına ve genel olarak köylerde yaşanılan sıkıntılar ile ilgili olarak istişarelerde bulundu. Başkan Yaman, muhtarlara Bilecik Belediyeler Birliği altında her zaman sorunlara özverili şekilde çözümlerde bulunacağını söyledi. - BİLECİK

Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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