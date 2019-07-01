Başkan Yaman mevlite katıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede ikamet eden bir vatandaşın Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Başkan Yaman, beldede ikamet eden Muharrem Bülbül'ün mevlitine katılarak edilen duaların kabul olması temennisinde buldu. Mevlit sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Belediye zabıtamız Burak Erberber'in dedesi Merhum Muharrem Bülbül için evinin önünde okutulan mevlite katıldık. Rabbim kabul eylesin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA