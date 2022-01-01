Başkan Yaman, "Her zaman destek vermeye hazırız" - Haberler
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Başkan Yaman, "Her zaman destek vermeye hazırız"

Başkan Yaman,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek belde hakkında bilgi aldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek belde hakkında bilgi aldı.

İkilinin karşılıklı olarak istişarelerde bulunulan ziyarette Başkan Yaman Bayırköy hakkında Tuğgeneral Çolak'a bilgi verdi. Görüşme sonrası Başkan Yaman, Tuğgeneral Çolak'a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Düzenin sağlanması yönünde yaptığımız işbirliğinin katlanarak artacağına inanıyorum. Biz belediye olarak sizlere her zaman destek vermeye hazırız "ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sohbet sonrası ikili birbirlerine hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK

Başkan Yaman, Her zaman destek vermeye hazırız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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