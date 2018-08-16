Başkan Yaman, Futbolcularla Bir Araya Geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularıyla bir araya gelerek, futbolcuların antrenmanına katıldı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, antrenmana katılarak, futbolculara yeni sezonda oynayacakları maçlarda başarılar diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköyspor futbol takımımızın antrenmanını belde başkanımız, meclis üyelerimiz ve belediyemizin spordan sorumlu yöneticileri ile izledik. Yeni sezona Hasan Kol hocamızla hazırlanan takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK