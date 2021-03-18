Başkan Yaman'dan vatandaşlara aşı çağrısı
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Başkan Yaman'dan vatandaşlara aşı çağrısı

18.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:55
Başkan Yaman'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yaman, korona virüsle mücadele kapsamında aşısını olurken, vatandaşlara da aşı olmaları yönünde çağrı yaptı.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yaman, korona virüsle mücadele kapsamında aşısını olurken, vatandaşlara da aşı olmaları yönünde çağrı yaptı.

Başkan Yaman, Bayırköy Aile Sağlık Merkezi'nde korona virüsle mücadele kapsamında ilk doz aşını oldu. Aşı sonrası vatandaşlar aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Yaman, "Bugün sıramız geldiğinden dolayı Bayırköy Aile Sağlık Merkezine giderek Covit-19 için aşımızı olduk. Sırası gelen vatandaşlarımızın da aşılarını yaptırırlarsa bu salgınla mücadele edebiliriz. İnşallah bu şekilde aşı maske, mesafe ve temizlikle bu illet hastalıktan kurtulacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu süreçte kendi hayatlarını hiçe sayarak canla başla mücadelelerini sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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