Başkan Yaman'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı Mustafa Yaman, Korona virüsle mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Yaman, Bayırköy Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis Komuta Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Özverili çalışmalarında dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yaman, "Korona virüsle mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ziyaret etti. Halkımızın sağlığı konusunda her zaman ve her ortamda kayıtsız şartsız her türlü görevi layıkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı