Başkan Yaman'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Başkan Yaman'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

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Başkan Yaman'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a ziyaret gerçekleştirdi.

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Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Yaman, Bilecik ziyaretleri kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a makamında ziyaret ederek, beldelerine yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "AK Parti Bilecik İl Başkanı sayın Serkan Yıldırım kardeşimizi ziyaret edip beldemizi ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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