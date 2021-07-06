Başkan Yaman'dan acılı aileye taziye ziyareti

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, trafik kaza sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Cemil Kaya'nın ailesine taziye ziyareti yaptı.

Bayırköy Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, trafik kaza sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Cemil Kaya'nın ailesine taziye ziyareti yaptı.

Kaza; geçtiğimiz gün Bilecik - Bozüyük Ahmetler köyü kavşağında meydana gelmişti. Kavşaktan Bozüyük istikametine ters yönden giren 15 T 721 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı devirdi. Kaza nedeniyle tırı kurtarmak için gelen çekiciye ise Bilecik istikametine giden Cemil Kaya (46) yönetimindeki 34 EDV 783 plakalı çöp atık kamyonu çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanan Cemil Kaya Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Kaya'nın, 2 ay önce işe başladığı öğrenilmişti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Cemil Kaya'nın Eskişehir Kayı Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yaman'a Bilecik Belediyeler Birliği Sorumlusu Burhan Sağlık eşlik etti. Aileye sabır dileyen Başkan Yaman, "Bilecik Belediyeler birliği bünyesinde çöp toplama ve taşıma işlerini yapan firma çalışanımız rahmetli Cemil Kaya kardeşimizin Eskişehir'deki ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulunduk. Rabbim mekanını cennet eylesin yakınlarına sabırlar versin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı