Başkan Yaman, BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi
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Başkan Yaman, BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi

Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Ayrıştırma Tesisi yetkilileri, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundular.

15.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:14
Başkan Yaman, BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi

Biosun Entegre Katı Atık Ayrıştırma Tesisi yetkilileri, Bilecik'in Belde Belediye Başkanı 'a ziyarette bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Yaman, "BİOSUN yetkilileri ile ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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