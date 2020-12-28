Başkan Yaman, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Yaman, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım"

28.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:34
Başkan Yaman,

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, borç yapılandırma kanununda son gün 31 aralık perşembe günü olduğunu hatırlatarak, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım" dedi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, borç yapılandırma kanununda son gün 31 aralık perşembe günü olduğunu hatırlatarak, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım" dedi.

Başkan Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun düzenlemeleri kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımızın dikkatine. 31 Aralık Perşembe günü saat 15: 00 e kadar belediyemiz emlak ve tahsilat,tahakkuk servisinde gelerek, borçlarını yeniden yapılandırmaları önemle rica olunur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Furkan Palalı Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yaman, "Belediyemize olan borçlarını gelin yapılandıralım" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:36:45. #1.15#
title